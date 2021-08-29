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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

النظافة في الأمثال الشعبية بالمسرح المتنقل بـ كوم امبو

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم امبو فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "النظافة فى الأمثال الشعبية" ألقتها ريهام منصور، وأشارات إلى أهمية النظافة وأنها عقيدة في أذهاننا منذ قديم الأذل لوقاية أنفسنا من الأمراض والمحافظة على صحتنا، و تأخذ أشكال متعددة متمثلة في نظافة الجسم، النظافة المنزلية، النظافة المهنية، وممارسات النظافة الصحية تختلف إختلافاً كبيراً بإختلاف الثقافات و أن أهداف النظافة الشخصية هي المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض مما يساعد الفرد على تكوين علاقات وصداقات إجتماعية، ولأهمية النظافة ضربت الكثير من الأمثال والعبر عنها ومن بين هذه الأمثال "أترك المكان كما تحب أن تراه".

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها "لغتى، يامصر" لسيد عيسى، هارون حسن وقصيدة "سدود على طريق الشوق"، بجانب عرض مسرح عرائس لحكاية "مسعده وكورنا" تحريك عرائس و مسكات موسى محمد، وأميرة موسى، نور الحسينى ، محمود عبد الرسول، بالإضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الغناء وشعر النميم". 

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انطلاق ثاني ليالي المسرح المتنقل بقرية الأحراز

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استمرار عروض المسرح المتنقل بقنا


بجانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات من ورق الجرائد.


وفى الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "هلت ليالى، رجالة ولادك، ياحبيبتى يامصر، طوبة فوق طوبة".

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انطلاق ثاني ليالي المسرح المتنقل بقرية الأحراز

استمرار عروض المسرح المتنقل بقنا

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