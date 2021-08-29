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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيلو واحد يحطم أمال البرونزية .. أمل محمود تحتل المركز الرابع في رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو

صدى البلد

أنهت أمل محمود منافسات رفع الأثقال في المركز الرابع ضمن وزن 73 كجم في منافسات دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر .

واستطاعت أمل رفع ثقل 131 كجم لتحقق المركز الرابع وبفارق كيلو وحيد عن الفرنسية صاحبة المركز الثالث بينما توجت لاعبة البرازيل بالذهب بثقل 137 كجم

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، 
تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

بارالمبياد طوكيو المركز الرابع رفع الاثقال طوكيو البرونزية برونزية المركز الرابع

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