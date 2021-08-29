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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: دورى المجموعتين الموسم القادم بلا جدوى مالية

جمال علام رئيس اتحاد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق

رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق تطبيق فكرة نظام دورى المجموعتين خلال الموسم المقبل.

قال جمال علام فى تصريحات خاصة لصدى البلد: دورى المجموعتين بلا جدوى مالية على اتحاد الكرة والأندية ولا يفيد من النواحى الفنية.

أضاف جمال علام: طبقنا دورى المجموعتين ابان تولى مهمة رئاسة اتحاد الكرة بالاكراه وخاض الاهلي مباراته حينها أمام المصري فى الجونة والموسم التالي عدنا إلى تطبيق دورى المجموعة الواحدة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد دعا مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري للاجتماع في الواحدة ظهر اليوم الأحد بمقر الجبلاية للنظر في عدد من الأمور التي تهم الأندية المصرية ومسابقاتها.

وتم توجيه الدعوة للأندية ال 18 من بينها ال15 ناديا الباقية في المسابقة للموسم الجديد بالإضافة إلى الأندية الثلاثة الصاعدة للدوري الممتاز وهي الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو ، وذلك بعد حسم النتائج والتأكد من هبوط أندية وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي.

موعد فتح باب القيد

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.
كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.

كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و 2003 و 2005 و2006 و2007 و2008 على أن يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحلة سنية.

وبالنسبة للبراعم تحدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، على أن يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية.

جمال علام دورى المجموعتين نظام دورى المجموعتين الاتحاد المصري الدوري الممتاز

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