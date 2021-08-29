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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 سبتمبر أول جلسات قضية الاستيلاء على أموال "غبور مصر"

غبور مصر - ارشيفية
غبور مصر - ارشيفية

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 30 سبتمبر المقبل لنظر محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال شركة غبور مصر لقطع الغيار 

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة غبور مصر لقطع الغيار إلى محكمة الجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول  وجدت في حيازته بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر اختلس أموال بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ٤ ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لسداده للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية كمستحقات على جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه

شهد ضابط مباحث الأموال العامة  أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ ٤ مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه. 

محكمة استئناف القاهرة محاكمة المتهمين أموال شركة غبور مصر النيابة العامة قطع الغيار شركات المساهمة

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إحالة قضية الاستيلاء على أموال "غبور مصر" للجنايات

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