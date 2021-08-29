بسبب خلافات النسب .. مقتل عامل مسجد في مشاجرة بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عقب مقتل أحد أبناء القرية علي يد أشقاء زوجة شقيقه بسبب خلافات النسب.

بدأت الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بمقتل محمد الجرى 44 سنة عامل بمسجد بقرية عرب الرمل بطلق ناري.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات النسب مع أهل زوجة شقيقه قام علي إثرها اثنين من أشقائها بإطلاق النيران عليه أمام منزله.



وأكد مصدر أمني أن نحو 6 متهمين شاركوا في قتل المتهم منهم 3 أشقاء ووالدهم واحد أقاربهم وهم أشقاء زوجه شقيق المجني عليه.