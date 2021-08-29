تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدى على محامً داخل قسم المنتزة بالأسكندرية

قررت نيابة الإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي داخل قسم شرطة المنتزة أول ١٥ يوما.

وأصدر مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية بقيادة النقيب الفرعي عبد الحليم علام، بيانًا بشأن واقعة التعدي على الزميل المحامي بقسم شرطة المنتزه.

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وجاء البيان كالتالي:

أولًا: فور إبلاغنا بالأمر تم نقل الزميل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم والوقوف على حقيقة إصابته.

ثانيًا: تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية والسيد اللواء مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية والذي قام بدوره إلى رفع الأمر إلى معالي وزير الداخلية والذي أمر بالآتي:

أولًا: وقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم.

ثانيًا: تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة.

ثالثًا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيام النيابة العامة بالبدء في التحقيق بسماع أقوال شقيقه المجني عليه بحضور أعضاء النقابة ثم انتقال النقابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.

ويعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، أن حالة الزميل أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائيه.