في ذكرى وفاته ال15.. سألنا الناس: من يصلح لتجسيد شخصية العالمي نجيب محفوظ..فيديو

يصادف يوم الثلاثاء القادم، الذكرى الـ 15 لوفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ، الذي توفي 30 أغسطس 2006م.

ويعد نجيب محفوظ أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وتتميز رواياته بطابع المحاكاة للحارة المصرية، كما تحولت العديد من رواياته إلى أعمال سينمائية.

ورصدت عدسة صدى البلد، آراء المواطنين من إحدى شوارع العاصمة، عن أفضل فنان على الساحة الفنية يصلح لتجسيد السيرة الذاتية للراحل العظيم نجيب محفوظ، وتباينت آراء الجمهور كما يلي:

في البداية، أشار محمد خالد أنه يرشح الفنان محمود حميدة لأداء هذا الدور، لتعمقه في تجسيد الشخصيات، وتاريخه الفني المميز.

وتابع علي مصطفى، أنه يرى الفنان أحمد أمين مميز في تجسيد الشخصيات، ويعتبر ممثل بارع في تقميص الشخصيات المختلفة، وتألق في مسلسله الأخير "ما وراء الطبيعة" ويصلح للسيرة الذاتية للعالمي نجيب محفوظ.

وأوضحت مها محمد، أنها ترى الفنان عمرو سعد مناسب لتجسيد شخصية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك لموهبته العالية في التمثيل، وترى أنه خليفة الفنان الكبير "أحمد ذكي".

وأضافت مروة على، أن الفنان خالد النبوي سيكون اختيار موفق، لثقافته الواسعة وعلمه الكبير، فهو أنسب شخص على الساحة الفنية لتجسيد السيرة الذاتية للراحل نجيب محفوظ من وجهة نظرها.

ومن أشهر روايات نجيب محفوظ التي تركت بصمتها العريقة، رواية "اولاد حارتنا" التي تحتل مراتب عالية في قائمة رواياته، وساهمت في حصوله على جائزة نوبل للآداب عام 1988م، وهي من الروايات المثيرة للجدل، فناقشت الذات الإلهية وتم تحويلها إلى مسلسل إذاعي أنتجته إذاعة صوت العرب.