هانى حتحوت يطلق قذائفه: شيكابالا تطاول على الأهلى.. وفوز الزمالك بالدورى ليس نهاية العالم

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك عقوبة كبيرة وغير مسبوقة سيتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري، بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك.



تحذير إتحاد الكرة لـ الزمالك



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد الكرة حذر الزمالك من خطورة تسليم الدرع عقب مباراة البنك الأهلي، ولكن الزمالك طالب بتسلم الدرع عقب المباراة أسوة بما حدث مع الاهلي في الموسم الماضي.

وأوضح هاني حتحوت: اتحاد الكرة تخوف من نشوب أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، عن طريق محمود شيكابالا الذي يرغب في قيادة جماهير الابيض لتوجيه ألفاظا نابية للأهلي.

وأكمل هاني حتحوت : شيكابالا هدد بعدم خوض المباراة في حال عدم دخول زوجات اللاعبين للملعب، مضيفا إن شيكابالا اتفق مع عدد من الناشئين على النزول لأرض الملعب فور إطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء، ولكن الناشئين تسربوا من المدرجات ووقفوا في الممر المؤدي للملعب رفقة عدد من زوجات اللاعبين، وهو ما جعل الحكم محمود عاشور يتخوف من اقتحام الملعب، فقرر إيقاف المباراة لعدة دقائق حتى يتم إخلاء الممر وخروج اللاعبين الشباب الذين بلغ عددهم 60 لاعبا.

عروض الاتحاد لـ إحتفالية الدورى ورفض الزمالك



كما قال هاني حتحوت: الزمالك رفض إقامة المباراة علي ملعب مختلف من أجل احتفالات بطولة الدورى الممتاز كما عرض الاتحاد علي الزمالك إقامة الاحتفال في فندق وهو ماتم رفضه من قبل القلعة البيضاء وأصروا علي أقامة الاحتفالات علي ملعب بترو سبورت عقب مباراة البنك الهلي مثلما حدث مع النادي الاهلي الموسم الماضي.

وأكد حتحوت، أن تسليم درع الدورى لنادي الزمالك ومراسم التسليم كانت سيئة للغاية ولا تليق بعراقة الدوري.

وأضاف: غريبة للغاية أن يقوم قائد الفريق بالعراك مع اتحاد الكرة فليس دور قائد الفريق أن يقوم بإدخال اللاعبين فيجب أن يكون هناك مسئولين عن البروتوكول والامن.



كواليس الازمة



وحسبما روي هاني حتحوت خلال برنامجه الماتش: لم يهتم اتحاد الكرة بكل ما تردد بشأن إتهام شيكابالا بتحريض جماهير الزمالك للتطاول علي الاهلي بعد لقاء الانتاج الحربي وانتظر الاتحاد مناقشة أخر تقرير للجولتين معا دون استعجال توقيع عقوبة خاصة ان الاهلي لم يتقدم بشكوي ضد اللاعب حتي الان.

وأكد حتحوت، أن اتحاد الكرة تأكد من عدم تدوين مراقب مباراة الانتاج الحربي أى وقائع تدين شيكابالا فقط ما تم ذكره هو هتافات مسيئة ضد الاهلي.

أزمة شيكابالا ومجاهد



بدأت الأزمة قبل إنطلاق المباراة حيث علم شيكابالا برفض الاستاد دخول حافلة زوجات اللاعبين واطفالهم.

وخرج شيكابالا وزيزو من الاستاد وهدد بعدم لعب المباراة مما اضطر المسؤولين للموافقة علي دخول اللاعبين الشباب والاطفال وزوجات اللاعبين.

وتوقفت المباراة بسبب تجمهر اللاعبين الشباب في ممر الدخول للملعب واصر محمود عاشور علي عدم استكمال المباراة الا بعد اخلاء الممر.

وعقب انتهاء المباراة توجه شيكابالا إلي باب ملعب بترو سبورت لاصطحاب زوجته ونجله ودخول اللاعبين الشباب للإحتفال ببطولة الدورى المصري بجانب الحصول علي بعض قمصان علاء علي نجم الزمالك السابق لإحياء ذكراه.





وحينما توجه شيكابالا إلي أمن الملعب رفضوا خروجه بسبب تكدس اللاعبين خلف الباب وهنا توجه أحمد مجاهد لـ شيكابالا ورفض خروج اللاعب.

وأكد أحمد مجاهد لـ شيكابالا، أنه اتفق مع حسين لبيب علي تسليم درع الدورى للاعبين في أرض الملعب وبعدها يدخل زوجات اللاعبين والناشئين وقال: لو خرجت مش هتدخل تاني ".

وهنا قال شيكابالا: "أنت اهلاوي وخدنا الدورى ياأهلاوي غصب عنك ".

وتدخل رئيس الزمالك حسين لبيب لفض الاشتباك وتأجيل الاحتفالية إلا أن أحمد مجاهد رفض خصوصا وأن الزمالك أصر علي إقامة الاحتفالية بعد المباراة مباشرة.



عقوبات شيكابالا



اتحاد الكرة رفض اتخاذ مواقف إنفعالية لأن هناك واقعيتن سيتم دراستهما بشكل متأن وهما واقعة التحريض لسب جماهير الاهلي وواقعة التجاوز بحق رئيس اتحاد الكرة والتهجم عليه بالقول والفعل وسيتم إعلان عقوبة شيكابالا بعد 48 ساعة.

واقعة مكررة

أشار هاني حتحوت خلال برنامجه الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد، إلي أن الواقعة تتكرر للمرة الثانية لأنه حدث الموسم الماضي مع كهربا ومحمد فضل.

بطولة نهاية العالم

وقال هاني حتحوت: واقعة شيكابالا وأحمد مجاهد ابعدت الجماهير عن أجواء الاحتفال، ومشكلة شيكابالا إنه حينما يتوج بلقب يفتكر إنها بنهاية العالم علي النقيض الأهلي يبحث عن البطولة التالية.

واختتم هاني حتحوت قائلا: عندما تفوز بلقب الدورى وتذهب لسب جماهير الأهلي بالتأكيد سيتسبب في خسارة اللقب الموسم المقبل.