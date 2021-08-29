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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني اعترافا بالحركة

ماكرون: الحوار مع
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني اعترافا بالحركة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إجراء حوار مع حركة طالبان، لا يعني اعترافا بنظامها، وذلك بعد سيطرة الجماعة على السلطة في أفغانستان.

 

وأضاف ماكرون في حوار مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، إنه من الضروري التفاوض حاليا مع حركة طالبان، لمحاولة إجلاء مزيد من الأفغان المعرضين للخطر في كابول.

 

وحدد ماكرون شروطا للاعتراف بحركة طالبان بينها احترام حقوق الإنسان، وكرامة النساء في أفغانستان.

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وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدف مع الحوار مع طالبان، هو تسريع عملية إجلاء جميع النساء والرجال المعرضين للخطر في هذا البلد.

 

وتابع ماكرون "لنكن واضحين.. طالبان هي من تسيطر على كابول حاليا.. ويجب أن نجري مثل هذه المناقشات.. لكن ذلك لا يعني اعتراف مسبق بحكومتهم.. لقد وضعنا شروطا أولها احترام حقوق الإنسان وحماية كل من لهم الحق في الحصول على اللجوء".

 

وشدد الرئيس الفرنسي على أن التصالح بين طالبان والحركات الإرهابية الموجودة في المنطقة سيكون أمرا غير مقبول.

 

في وقت سابق، ذكر بيان دولي مشترك أصدرته بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، أن طالبان ستسمح لجميع الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح بالسفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

 

وقالت الدول في البيان "تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد".

ماكرون طالبان الرئيس الفرنسي فرنسا أفغانستان

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