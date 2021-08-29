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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ قنا

صدى البلد

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - دشنا الزراعى، عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متنوعة.


تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الزراعى الشرقى.

 

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نتج عن الحادث إصابة كل من: هاني خليفة فهمي 38 عاما، و أحمد جودة محمد 32 عاما، ومحمد عبد الفتاح محمد 45 عاما، وأنور عادل حسن 30 عاما.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا مستشفى قنا العام دشنا إصابة ٤ أشخاص حادث انقلاب سيارة

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