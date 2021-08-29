الداودي يعلن بدء التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا؛ في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التحول الرقمى و ميكنة الخدمات.



جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المهندس تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، و كل من محمود محمد، المشرف العام على مركز المعلومات و المراكز التكنولوجية بالمحافظة، و الدكتور عماد على أحمد، و الدكتور سامح محمد مصطفى ، عضوا هيئة التدريس بكلية الحاسبات و المعلومات بجامعة جنوب الوادى ، و مديرى الإدارات بديوان عام المحافظة .



أكد محافظ قنا ، أنه تمت الاستعانة بخبراء التحول الرقمى من جامعة جنوب الوادى للإسراع في عملية تطبيق المنظومة الرقمية داخل المحافظة و الوحدات المحلية للمدن و مديريات الخدمات و ربطها بشبكة بيانات موحدة و الانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت ممكن بما يتيح للمسئولين التعرف على البيانات اللازمة حتى يتسنى لهم وضع الخطط التنموية المناسبة التى تخدم وتوفر الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأضاف محافظ قنا، أنه وجه المسئولين عن تنفيذ التحول الرقمى بسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضح بها الوضع الراهن و الاحتياجات المطلوبة و خطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية، كما كلف المسئولين بسرعة توفير كافة البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع التحول الرقمي ومكينة إدارات ديوان عام المحافظة و مجالس المدن التابعة له و المديريات الخدمية يأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " التى تستهدف فى أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي ومكينة القطاعات الحكومية بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن.

وأشار محافظ قنا ، إلي أن المحافظة اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90 % من الأعمال المدنية بالمشروع حتى الآن.



وشرح الدكتور عماد على ، مقترح التحول الرقمى داخل المحافظة و أجرى نقاشاً مع الحضور حول مقترحاتهم واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنه سوف يتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع البرامج الرقمية بالتوازى مع العمل بالاسلوب المعتاد لحين تطبيق المنظومة بشكل كامل.

اجتماع التحول الرقمى بديوان عام محافظة قنا

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