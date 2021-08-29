برلمانية تطالب بزيادة دعم الأئمة لأهمية دورهم في المجتمع

ثمنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، صرف زيادة شهرية للأئمة مقدارها 250 جنيها شهريا، منوهة إلى أن دورهم كبير ولا أحد ينكر أهميته في توصيل الأمور الدينية بشكل صحيح خالي من الشوائب التي قد تتسبب في إثارة المشاكل والفتن بين المواطنين.

وطالبت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بأن يتم دعم هذه الزيادة بشكل أكبر حتى تتناسب مع مجهودهم ودورهم الفعال، وموائمة الظروف التي يعيشها المجتمع.

ولفتت إلى أن هذا التوجيه سيكون له دور في تشجيع جميع الأئمة فى الاطلاع والتثقف والدراسة للخروج بخطاب ديني، قادر على مواجهة الظروف التي تطرأ على المجتمع باستمرار.



ونوهت عضو البرلمان إلى ضرورة نشر الفكر الوسطى وذلك فى ظل تحديات العصر، وذلك بالتوسع في مجال التدريب والتأهيل للائمة والعلماء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر .

يأتي ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة.

ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة ، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار ، معاهدين الله (عز وجل) والرئيس أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز.