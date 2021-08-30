أخبار التوك شو.. مش كل اللي في الصورة حقيقة.. مجاهد يكشف حقيقة اشتباكه مع شيكابالا..سايح في دمه.. تفاصيل مروعة لمقتل موظف بالمرج داخل شقته

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد مجاهد يعلق علي هدف الأهلي الملغي أمام طلائع الجيش

علق المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة هدف الأهلي الملغي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

محمود علاء يكشف مواقف صعبة في مشوار الدوري .. فيديو

قال محمود علاء لاعب نادي الزمالك ، إنه شعر بقيمة بطولة الدوري عندما رأيت الفرحة في أعين مشجعي نادي الزمالك وهم من يستحقون الشكر، مؤكدا أن بداية الفريق كانت قوية في الموسم وهذا ما ساعدنا على تصدر جدول الدوري.



اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم عن موقف مشاركة محمد صلاح مع المنتخب، موضحا: محمد صلاح لم ينضم للمنتخب بسبب الإجراءات المشددة التي وضعتها الحكومة الإنجليزية "، متابعا: الإجراءات مطبقة على الجميع وليس على صلاح فقط مثلما هو منتشر.



خلال 48 ساعة.. اتحاد الكرة يكشف مصير بطولة كأس مصر

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، إن الفرق المصرية عانت كثيرا الموسم الحالي من ضغط المباريات، متابعا “الاتحاد كان يأمل أن يبدأ الدوري في منتصف سبتمبر، لكن الأندية عارضت الفكرة”.

جبر: لن يتم القضاء على الهجرة غير الشرعية ونعمل على الحد منها

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لن تنتهى، ولكن الدولة تقدم جهد متكامل للحد منها.

حسين لبيب لـ أحمد مجاهد:شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وسنطعن على العقوبات

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، قائلا:"شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وأمل حياته يسعد الجماهير".

سايح في دمه.. تفاصيل مروعة لمقتل موظف بالمرج داخل شقته.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج رميا بالرصاص.

مش كل اللي في الصورة حقيقة.. مجاهد يكشف حقيقة اشتباكه مع شيكابالا

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، تفاصيل اشتباكة مع اللاعب "شيكابالا" خلال تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري، قائلا: تربطني بـ شيكابالا علاقة ودية ولا يوجد أي موقف مسبق بيننا".



أحمد مجاهد يوضح الفرق بين «أزمة شيكابالا وواقعة كهربا»

كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الفارق بين أزمة شيكابالا وواقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي مع محمد فضل.

اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.

