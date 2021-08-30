عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مش كل اللي في الصورة حقيقة.. مجاهد يكشف حقيقة اشتباكه مع شيكابالا..سايح في دمه.. تفاصيل مروعة لمقتل موظف بالمرج داخل شقته

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

أحمد مجاهد يعلق علي هدف الأهلي الملغي أمام طلائع الجيش
علق المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة هدف الأهلي الملغي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

محمود علاء يكشف مواقف صعبة في مشوار الدوري .. فيديو
قال محمود علاء لاعب نادي الزمالك ، إنه شعر بقيمة بطولة الدوري عندما رأيت الفرحة في أعين مشجعي نادي الزمالك وهم من يستحقون الشكر، مؤكدا أن بداية الفريق كانت قوية في الموسم وهذا ما ساعدنا على تصدر جدول الدوري.


اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب
كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم عن موقف مشاركة محمد صلاح مع المنتخب، موضحا: محمد صلاح لم ينضم للمنتخب بسبب الإجراءات المشددة التي وضعتها الحكومة الإنجليزية "، متابعا: الإجراءات مطبقة على الجميع وليس على صلاح فقط مثلما هو منتشر.

خلال 48 ساعة.. اتحاد الكرة يكشف مصير بطولة كأس مصر
قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، إن الفرق المصرية عانت كثيرا الموسم الحالي من ضغط المباريات، متابعا “الاتحاد كان يأمل أن يبدأ الدوري في منتصف سبتمبر، لكن الأندية عارضت الفكرة”.

جبر: لن يتم القضاء على الهجرة غير الشرعية ونعمل على الحد منها
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لن تنتهى، ولكن الدولة تقدم جهد متكامل للحد منها.

حسين لبيب لـ أحمد مجاهد:شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وسنطعن على العقوبات
وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك،  حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، قائلا:"شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وأمل حياته يسعد الجماهير".

سايح في دمه.. تفاصيل مروعة لمقتل موظف بالمرج داخل شقته.. فيديو
رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج رميا بالرصاص.

مش كل اللي في الصورة حقيقة.. مجاهد يكشف حقيقة اشتباكه مع شيكابالا
كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، تفاصيل اشتباكة مع اللاعب "شيكابالا" خلال تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري، قائلا: تربطني بـ شيكابالا علاقة ودية ولا يوجد أي موقف مسبق بيننا".

أحمد مجاهد يوضح الفرق بين «أزمة شيكابالا وواقعة كهربا»
كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الفارق بين أزمة شيكابالا وواقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي مع محمد فضل.

 

اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.. فيديو
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.
 

 

ترشيحاتنا

بتصميم عصري.. تسريبات عن النسخة الجديدة ID. BUZZ من فولكس فاجن

علماء يحذرون من متحور كورونا خطير يمكنه مقاومة اللقاح

صناعة الأغذية في الصين تسجل نموا في الإنتاج والمبيعات

حديث لا تزوجوا البخيل .. احذر فله 13 عقوبة في الدنيا

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أحمد موسى يتصدر تريند تويتر بعد حلقته مع أحمد مجاهد.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ