افرحوا بـ ناديكوا.. حسين لبيب : حصدنا بطولات في اليد والطائرة والقدم وسنحتفل

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه ضد فكرة التعصب الكروي، متابعا: "أنا مبحبش التعصب".



وأكمل “لبيب” خلال مدخلته ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، :" من الوارد أن يكون هناك زيارات متبادلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك"، مسترسلا:" ندعو الجميع لـ نبذ العنف والتعصب الكروي.



وتابع: في ناس زعلانه من فوز الزمالك بالدوري، مسترسلا: أنا بقول للجماهير افرحوا النادي كسب بطولات في كرة القدم والطايرة واليد".



وأكد لا يمكن أن يسرق أحد فرحة الزمالك بالتتويج بالدوري، حيث سيتم عمل احتفاليتين بشأن التتويج بالدوري.