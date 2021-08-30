الإتربي: احتفالية كبرى لتكريم لاعبي الزمالك وأخرى للجماهير

كشف محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن هناك احتفالية كبرى لتكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الحصول على بطولة الدورى العام هذا الموسم.



وقال الإتربي فى تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

هناك إحتفالية خاصة بلاعبي الفريق ، وأخرى لجمهور الزمالك ، وستشهد الأولى تواجد العديد من أبناء النادى لتكريم اللاعبين بعد تحقيق لقب الدوري العام وسط تلك الظروف الصعبة التي مر بها النادي ، كما أن هناك تكريم لبقية الألعاب الجماعية مثل كرة اليد و كرة السلة .



واختتم الإتربي : أغلقنا ملف بطولة الدوري العام ، ونستعد جيداً لاستئناف مسابقة كأس مصر ، لدينا مباراة أمام أسوان ، وهي مباراة صعبة للغاية رغم هبوط الفريق إلى القسم الثاني ، لكن مباريات الكئوس دائماً ما تحمل طابع المفاجآت ، وأرى أن الزمالك هو المرشح الأول لحصد لقب كأس مصر .