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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب قرار إيقافه.. هل يحق لشيكابالا اللعب خارج مصر؟ اتحاد الكرة يجيب

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، عن أحقية محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل لأي ناد الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافه.

وأضاف المصدر إن إيقاف شيكابالا داخلي فقط محليا، لكن هذا القرار لا يمنعه من اللعب لأي ناد خارج مصر الفترة المقبلة.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:


-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.


-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.


-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.


-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.


-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.


-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.


-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.


-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.


-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

اتحاد الكرة المصري محمود عبد الرازق شيكابالا نادي الزمالك أحمد مجاهد الدوري المصري

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