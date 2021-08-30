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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مشادة شيكابالا ومجاهد
مشادة شيكابالا ومجاهد

أكد الإعلامى أحمد شوبير تخفيف عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " عقوبة شيكابالا هتتخفف هتتخفف مفيهاش كلام ، لابد من عودة لجنة الانضباط كما كانت .. مش عاوز اتكلم عشان الناس متزعلش منى" .

وأضاف : " اتحاد الكرة أخطأ بعدم صدور قرارات الإيقاف وغيرها من قبل لجنة الانضباط ، آلية اتخاذ القرار بها مشكلة ، وعدم صدورها من لجنة الانضباط خطأ إدارى " .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

جاء ذلك بدعوى "تكرار إثارة الجماهير، وسب اتحاد الكرة، وعدم احترام مراسم التتويج بالدوري، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، بعد مباراة البنك الأهلي"، بحسب بيان الجبلاية.
 

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وفى الإطار ذاته ، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء نص البيان كالتالي:" تعلن اللجنة الملفة بإدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه التي جاءت مخالفة لكافة اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على كافة الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف سيتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

 

 

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