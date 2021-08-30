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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفارق الميزان.. الرباعة أماني الدسوقي تخسر فرصة التتويج بالبرونز في بارالمبياد طوكيو

أماني الدسوقي
أماني الدسوقي

أنهت أماني الدسوقي لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، منافسات وزن تحت 86 كجم في المركز الرابع، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر. 

واستطاعت "الدسوقي" رفع ثقل 131 كجم في المحاولة الأولى ولكنها لم تنجح في المحاولتين الثانية والثالثة لتنهي المنافسات في المركز الرابع.

 واستفادت بطلة بريطانيا "لويسي ساجدن" من قلة وزنها الشخصي واستطاعت رفع نفس الثقل علمًا أنها أخف من بطلة مصر بما يقارب الكيلو جرام في الوزن لتضمن الميدالية البرونزية.

 وحصدت بطلة نيجيريا الميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقل يزن 151 كجم، فيما جاءت بطلة الصين في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية بعدما رفعت 139 كجم.

 وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال. 

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية. 

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية. 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.


 

أماني الدسوقي رفع الأثقال البارالمبي رفع الاثقال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو

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