المقاصة يحسم مصير بقاء عبدالجليل والصفقات الجديدة خلال أيام

قرر مسئولو نادى مصر للمقاصة حسم مصير مستقبل محمد عبدالجليل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من البقاء مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة .



وعلم صدى البلد أن هناك جلسة ستجمع المسئولين عن الكرة فى نادى المقاصة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع الرتوش الخاصة بالفريق وتحديد الصفقات بجانب حسم مصير عبدالجليل من البقاء .



وتفرض حالة كبيرة من الانقسام نفسها على مسئولى نادى مصر للمقاصة بشأن مستقبل محمد عبدالجليل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من البقاء خلال الموسم الكروى الجديد .



وظهرت أصوات داخل مصر للمقاصة تطالب برحيل محمد عبدالجليل عن تدريب الفريق والتعاقد مع مدير فنى جديد يقود المقاصة فى الموسم المقبل ، فى ظل الرؤية بإن عبدالجليل لم يقدم المستويات الجيدة حتى الآن مع الفريق .



وفى المقابل ، يرى البعض الأخر ، أن محمد عبدالجليل يستحق فرصة جديدة فى قيادة المقاصة والاستمرار مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد خاصة إنه عمل فى ظروف صعبة للغاية خلال الموسم الكروى الجارى نتيجة الموقف المالى المتأزم للمقاصة ورحيل عدد ليس بالقليل من النجوم عن الفريق .



وتولى محمد عبدالجليل تدريب المقاصة خلفا لمحمد عظيمة والذى رحل عن الفريق الفيومى بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى .





