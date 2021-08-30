الأردن.. 55% من المواطنين دخلهم الشهري ضمن الأشد فقرا

قال الخبير في علم الاجتماع بالأردن الدكتور حسين الخزاعي، إن 55% من الأردنيين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 435 دينارا، إذ تدخل هذه النسبة في فئة الأشد فقرًا.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، أوضح الخزاعي أن تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لنسبة الفقر في الأردن والتي قدرها بنحو 24% بعد جائحة كورونا، تخالف الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وأوضح أنه بحسب مسح العمالة والبطالة الجولة الأولى لعام 2021 والصادر عن دائرة الاحصاءات، فإن 27% نسبة البطالة بين المتزوجين، ومن لم يسبق لهم العمل في الأردن 43%.

وأكد الخزاعي أن الأسر التي يقل متوسط الإنفاق لديها عن 5230 دينارا سنويا أي 435 دينارا شهريا تعتبر من الأشد فقرا، معتمدا في ذلك على مسح نفقات ودخل الأسرة 2017 -2018.

وأشار إلى أن 55% من الأردنيين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 435 دينارا.

وتابع: “82.7% من الأردنيين دخلهم أقل من 500 دينار”، متسائلا: في أي فئة من فئات الفقر يصنف هؤلاء من وجهة نظر الحكومة؟.

وأوضح الخزاعي أن 80% من متقاعدي الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، رواتبهم أقل من 500 دينار شهريا، إضافة إلى وجود 423 ألف طلب مكدس في ديوان الخدمة المدنية، لشباب متعلمين من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم.

وأكد الخزاعي أن معدلات الفقر في التي أعلنتها الحكومة بحاجة إلى إعادة دراسة، لأن الواقع الفعلي أكبر من ذلك.