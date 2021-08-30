تعرف على حقيقة إجبار التليفزيون لـ هيفاء وهبى على ارتداء بنطلون بدلا من الشورت

كشف محمد المعتصم رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر حقيقة ما تردد حول منع حلقة هيفاء وهبى ، واجبارها من قبل .أسرة البرنامج على أرتدائها بنطلون بدلاً من الشورت الذى كانت ترتدته خلال الحفل ، وقبل التسجيل معهم .

حيث كتب محمد المعتصم عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلاً : محمد حماقي وهيفاء وهبي .. ضيوف صباح الخير يا مصر تابعوا اللقائين اللي عملتهم هدير ابو زيد وهيتذاعوا في برنامج صباح الخير يا مصر وبرنامج التاسعة " .



واستكمل محمد المعتصم حديثه قائلاً : " ملحوظة: ورحمة أمي ما قلنا لـ هيفاء وهبى البسي بنطلون .. علشان السؤال ده جالي من اكتر من ١٠٠ موقع مصري وعربي .. هي اللي قالت: احتراما لـ صباح الخير يا مصر والتليفزيون المصري وجمهوره الصباحي ما ينفعش الشورت .. بس نعمل ايه الموقع اللي نشر القصة دي حبايبي واخواتي ( قالك مخرج البرنامج اجبرها .. مع ان ماكانش فيه مخرج من الأساس .)



وأضاف محمد المعتصم : “ تأجيل عرض هيفاء وهبى كان لانه هيتعرض في التاسعة كمان مش لأسباب ليها علاقة البنطلون .. عموما اللي عايز يتفرج على هيفاء يتفضل يشوفها في التاسعة النهاردة واللي عايز يتفرج على اللقاء ويعرف شوية كواليس.. يشوفنا بكرة في صباح الخير يا مصر ” .



واضاف محمد المعتصم : حماقي بقى الجمال كله .

كواليس حوار هيفاء وهبى

ومن المقرر ان تتحدث هيفاء وهبى ببرنامج “صباح الخير يا مصر” الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد على الفضائية المصرية والقناة الأولى عن الكثير من موضوعات وأسرار من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وعلاقتها بمصر، وموقفها من أغاني المهرجانات، ورأيها في المساعدات والموقف المصري من الأزمة الأخيرة التي ضربت لبنان.

كما تتطرق هيفاء وهبى إلى علاقة الصداقة التي تجمع بينها وبين الفنان أكرم حسني، خاصة بعد مشاركتهما في عدد من الأغاني والحفلات، وكذلك المطربة إليسا، ومشاركتهما مؤخرًا في دويتو غنائي.

كما تتحدث هيفاء وهبى عن مهرجان الماسة، والحفل المبهر في العلمين الجديدة، وكواليس آخر أعمالها الفنية والغنائية.