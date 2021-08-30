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تنسيق الجامعات 2021.. جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق بـ13 معملا في 5 كليات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2021.. جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق
زراعة عين شمس تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية 

 

تنسيق الجامعات 2021، تستعد جامعة عين شمس لاستقبال  طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021  بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتهم .

 

ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021  غدا الثلاثاء  الموافق 31 أغسطس، على أن تكون نهاية المرحلة الثانية للتنسيق يوم 4 سبتمبر 2021 ، والحد الأدنى للقبول بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة  62.07 % وبينما للشعبة الأدبية هو 58.05%.

 

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.
 

 

وهذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال  طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ)  .

 

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم   تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، والتي تبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل. 


 أكد  الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021  وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.
 

وقال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس ، إن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات الكترونية لإرشاد الطلاب خطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.

 

وأوضح عميد الكلية  الكلية أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافتا إلى أن المعامل مكيفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور.


و تقدم الخدمة مجانا للطلاب ، فضلا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات.

 

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، جاهزية الكلية استعدادا لبدء المرحلة الثانية لأعمال التنسيق الإلكترونى بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.


وقال أحمد جلال لـ صدي البلد، إنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق الإلكترونى غدا الثلاثاء وحتى 4 سبتمبر  من الشهر القادم ، من خلال تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع.


وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفظا على سلامتهم .

وأوضح أن الكلية تضم أكثر من 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافتا إلى أن المعامل ذات تهوية جيدة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور و تقدم الخدمة مجانا للطلاب.

كما أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن بدء استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر ، لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبى واستكمال إجراءات الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس .

وكان وزير التعليم العالى قد أعلن أمس نتائج المرحلة الأولى للتنسيق وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس للشعبة الأدبية ٢٩٢ درجة .
وصرح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس  ، أنه تم اتخاذ عددا من  الإجراءات التنظيمية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء عملية التقدم واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية .

 

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