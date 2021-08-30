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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ 600 جنيه.. 20 غرامة تنتظر ركاب القطارات المخالفين

ركاب القطارات
ركاب القطارات

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، قائمة السلوكيات الخاطئة والمحظورات التى يؤدى ارتكابها تغريم المخالف بشكل فورى، وحددت قيمة غرامة كل منها بحسب نوع المخالفة.

 

غرامات السكة الحديد

 

يتم تحصيل هذه الغرامات فوريا داخل القطار مع قيمة التذكرة من قبل كمسارية القطارات. وجاءت غرامات السكة الحديد وفقا للقانون وقرارات هيئة السكك الحديدية كالآتي:


1ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك وتبلغ غرامة هذه المخالفة 50 جنيها.
2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط وتبلغ غرامتها 200 جنيه.
3ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر وغرامتها 600 جنيه.
4ـ حمل أى مواد قابلة للإشتعال تبلغ قيمة غرامتها 200 جنيه.
5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات أو القطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.
6ـ ركوب القطار والإمتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة وتبلغ غرامتها 50 جنيها في المكيف و20 جنيها في المميز.
7ـ حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية تبلغ غرامتها 50 جنيها.
8ـ العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وتبلغ غرامتها 50 جنيها.
9ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك وتبلغ غرامتها 50 جنيها.
10- عدم ارتداء الكمامة 50 جنيها.
11- نقل الحيوانات الأليفة بالقطار 421 جنيها.
12- التدخين داخل القطار 70 جنيها.
13- في حالة استقلال قطار بدون تذكرة يتم دفع قيمة التذكرة مضاف عليها الغرامة التي تختلف قيمتها حسب نوع القطار.
14ـ  غرامة استقلال قطارات الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.
15-  غرامة استقلال قطارات النوم بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.
16ـ غرامة استقلال قطارات الإسباني والفرنساوى المكيفة بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها
17- غرامة استقلال قطارات المميزة والمطورة (العادية) بدون تذكرة تبلغ 20 جنيهاً.
18- غرامة استقلال قطارات الضواحى مثلى خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو بدون تذكرة تبلغ 15 جنيهاً.
19ـ غرامة استقلال القطارات الروسية بدون تذكرة 50 جنيها.
20- غرامة استقلال عربات ال top vip بدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.

غرامة السكك الحديدية السكة الحديد القطارات ارتداء الكمامة

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