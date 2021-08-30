ننشر بروتوكول علاج كورونا الجديد بعد التحديث| مستند

حصل موقع صدى البلد الإخباري، علي نسخة من بروتوكول علاج فيروس كورونا الجديد ، بعد التحديثات التي أضافتها وزارة الصحة والسكان علي البروتوكول.

وأكد الدكتورة حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أنه تم إضافة بعض الأدوية الي البروتوكول التي من شأنها أن تخفف آثار متلازمة ما بعد الشفاء، وكذلك أدوية تساعد علي عدم تدهور الحالات المصابة وتقلل من الحاجة الي العناية المركزة.

كورونا

وأكدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا انه سيتم إصدار بروتوكول لعلاج الأطفال المصابين بكورونا ، خلال الأيام المقبلة .

لقاح فيروس كورونا هو خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالفيروس، أو تخفيف الأعراض عند الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة عند كبار السن.

سيساعد لقاح فيروس كورونا على حمايتك من الإصابة بـ فيروس كورونا قد يكون لديك بعض الآثار الجانبية ، وهي علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية.

بعض الاسئلة الشائعة عن لقاحات كورونا

1- هل كل لقاحات كورونا تسبب أعراض عقب الحصول عليها

قد تؤثر هذه الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية ، ولكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة، وبعض الناس ليس لديهم آثار جانبية.

الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تسبب مشكلة صحية طويلة الأمد غير مرجحة للغاية بعد أي لقاح ، بما في ذلك لقاح فيروس كورونا.

وأظهرت مراقبة اللقاح تاريخياً أن الآثار الجانبية تحدث بشكل عام في غضون ستة أسابيع من تلقي جرعة اللقاح لهذا السبب ، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دراسة كل لقاحات فيروس كورونا المصرح بها لمدة شهرين على الأقل (ثمانية أسابيع) بعد الجرعة النهائية.

الأثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا

في جميع أنحاء جسمك:

تورم

التعب

صداع الراس

ألم عضلي

قشعريرة

حمى

غثيان

2- طريقة تجنب أعراض الحصول على لقاح كورونا

تحدث إلى طبيبك حول تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو الأسبرين أو مضادات الهيستامين ، لأي ألم أو إزعاج قد تشعر به بعد أخذ اللقاح.

يمكنك تناول هذه الأدوية لتخفيف الآثار الجانبية بعد التطعيم إذا لم تكن لديك أسباب طبية أخرى تمنعك من تناول هذه الأدوية بشكل طبيعي.

ومن غير المستحسن أن تأخذ هذه الأدوية قبل التلقيح لغرض محاولة لمنع الآثار الجانبية.

لتقليل الألم وعدم الراحة في المكان الذي حصلت فيه على الحقنة

ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على المنطقة.

حرك ذراعك.

لتقليل الانزعاج من الحمى

شرب الكثير من الماء

ارتدي ملابس خفيفة

وفي معظم الحالات ، يعد الشعور بعدم الراحة من الألم أو الحمى علامة طبيعية على أن جسمك يبني الحماية.

إذا تفاقم الاحمرار أو الألم في المكان الذي حصلت فيه على اللقطة بعد 24 ساعة

إذا كانت الآثار الجانبية لديك تقلقك أو لا يبدو أنها تختفي بعد بضعة أيام ، وإذا حصلت على لقاح فيروس كورونا وتعتقد أنك قد تكون مصابًا برد فعل تحسسي شديد بعد مغادرة موقع التطعيم يجب عليك الأتصال بطبيك.

3- هل هناك علاقة بين شدة الأعراض وفاعلية لقاح كورونا عقب الحصول علية



خضعت جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لقائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لتجارب سريرية عشوائية لاختبار جودتها وسلامتها وفعاليتها، للحصول على الموافقة ، يجب أن يكون للقاحات معدل نجاعة مرتفع بنسبة 50٪ أو أعلى بعد الموافقة ، يستمر مراقبتها للتأكد من سلامتها وفعاليتها.

تقاس فعالية اللقاح في تجربة سريرية مضبوطة وتستند إلى عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، كان أولئك الذين تلقوا اللقاح أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 80٪ مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، يتم حساب ذلك من خلال مقارنة عدد حالات المرض في المجموعة التي تم تلقيحها مقابل مجموعة الدواء الوهمي، فعالية 80٪ لا تعني أن 20٪ من المجموعة الملقحة ستصاب بالمرض.

- يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية ، ولكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.

- يحتاج كل من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 ولقاح Moderna COVID-19 إلى جرعتين للحصول على أكبر قدر من الحماية، يجب أن تحصل على الحقنة الثانية حتى لو كان لديك آثار جانبية بعد اللقطة الأولى .



- ما عليك سوى تناول جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا من Johnson & Johnson's Janssen (J & J / Janssen) للحصول على أكبر قدر من الحماية.

يستغرق جسمك وقتًا لبناء الحماية بعد أي تطعيم . يُعتبر الأشخاص مُلقحين بالكامل بعد أسبوعين من اللقطة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech أو Moderna COVID-19 ، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح J & J / Janssen COVID-19.

- يجب عليك الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية نفسك والآخرين حتى يتم تطعيمك بالكامل.

- تلقى ملايين الأشخاص لقاحات فيروس كورونا ، ولم يتم اكتشاف آثار جانبية طويلة المدى.

- يواصل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا عن كثب، إذا وجد العلماء صلة بين مشكلة تتعلق بالسلامة واللقاح ، فستعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة للقاح على إيجاد حل مناسب لمعالجة مخاوف السلامة المحددة .

المصدر who