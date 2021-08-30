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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل كل لقاحات كورونا تسبب أعراضا عقب الحصول عليها

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

يسبب لقاح فيروس كورونا بعض الأثارالجانبية على الصحة، ولكن تناول لقاح فيروس كورونا أحد أهم الأشياء التي تساعد في الحفاظ على صحتك وصحة أسرتك ضد فيروس كورونا المستجد.

سيساعد لقاح فيروس كورونا على حمايتك من الإصابة بـ فيروس كورونا قد يكون لديك بعض الآثار الجانبية ، وهي علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية.

 

أعراض تحدث عقب الحصول على لقاح فيروس كورونا

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أعراض لقاح فيروس كورونا

يمكن أن تسبب لقاحات فيروس كورونا آثارًا جانبية خفيفة بعد الجرعة الأولى أو الثانية ، بما في ذلك:

ألم أو احمرار أو تورم في مكان إعطاء الحقنة
حمى
تعب
صداع الراس
ألم عضلي
قشعريرة
الم المفاصل
استفراغ و غثيان
تورم الغدد الليمفاوية


تحدث معظم الآثار الجانبية في غضون الأيام الثلاثة الأولى بعد التطعيم وعادة ما تستمر من يوم إلى يومين فقط.

في الولايات المتحدة ، كانت هناك زيادة في حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور المبلغ عنها بعد التطعيم بـ mRNA COVID-19 ، خاصة عند المراهقين الذكور والشباب البالغين من العمر 16 عامًا فما فوق. 

التهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب عضلة القلب ، بينما التهاب التامور هو التهاب بطانة خارج القلب، هذه التقارير نادرة، ويحقق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي علاقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

ويمكن أن تحدث آثار جانبية خطيرة للقاح Janssen / Johnson & Johnson لفيروس كورونا في غضون ثلاثة أسابيع من التطعيم وتتطلب رعاية طارئة.، تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

ضيق في التنفس
آلام المعدة المستمرة
صداع شديد أو مستمر أو تشوش الرؤية
ألم صدر
تورم الساق
ظهور كدمات أو بقع حمراء صغيرة على الجلد خارج موقع الحقن
يُعد الصداع الخفيف إلى المتوسط ​​وآلام العضلات أمرًا شائعًا في الأيام الثلاثة الأولى بعد التطعيم ولا تتطلب رعاية طارئة.

نادرًا ما يصاب بعض الأشخاص بمتلازمة جيلان باريه بعد الحصول على لقاح Janssen / Johnson & Johnson COVID-19، لذلك ابحث عن رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ضعف أو وخز ، وصعوبة في المشي ، وصعوبة في حركات الوجه ، وازدواج الرؤية ، وصعوبة في التحكم في المثانة.

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