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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية السبت المقبل

مطروح تستعد لامتحانات
مطروح تستعد لامتحانات الثانويه العامه

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  اليوم الإثنين  غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمتابعة الاستعدادات  النهائية للامتحانات.

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وأوضح أن ١٥٨  طالبا   يؤدون  الامتحان أمام ٤ لجان امتحانية بمدن مرسى مطروح والحمام والضبعة وسيدي براني.

وأضاف سلامة أن هناك تنسيقا متواصلا بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح  واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام لمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية والاستراحات الحكومية وتذليل كافة العقبات، مشددا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة الامتحان.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع توافر كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتدابير الوقائية المحكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد باللجان الامتحانية مع اتباع كافة التعليمات والإرشادات الواردة بخطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير دوريا مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة  في اللجان الأربع المحددة لامتحان الدور الثاني في أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في الإصابة بكورونا بين الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات .

وأكد مدير تعليم مطروح أن  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وجودة الاستراحات الحكومية والتي يقيم فيها المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة حيث ينتظر وصولهم الأربعاء المقبل .

وأكد  أن  كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط علي غرار امتحانات الدور الاول يوليو الماضي في سبيل الوصول بها  إلى بر الأمان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بتطبيق النظام الامتحاني المتميز هذا العام.

الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 أخبار الثانوية العامة اخبار الثانوية العامة 2021 مدير مديرية التربية والتعليم

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