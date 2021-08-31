سعر ومواصفات سكودا كودياك موديل 2021 في سوق البحرين

تتألق علامة سكودا الألمانية داخل سوق البحرين للسيارات بإصداراتها المتنوعة، مثل النسخة " كودياك " موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV الشهيرة، والتي تتمتع بالعديد من المقاومات سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي أو الداخلي، إلى جانب التجهيزات المطروحة داخل كل فئة.

مواصفات سكودا كودياك موديل 2021 في سوق البحرين

تتمتع سيارة سكودا كودياك موديل 2021 بنسختين، الأولى تحمل محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، بقوة 151 حصانا، و250 نيوتن. متر من عزم الدوران، بناقل حركة لأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما النسخة الثانية بسعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه اخراج قوة قدرها 180 حصان، و 330 نيوتن/متر من عزم الدوران، يقترن ناقل حركة من 7 سرعات، تعتمد على منظومة الدفع الكلى للعجلات.

حصلت سيارة سكودا كودياك موديل 2021 على شاشة عدادات رقمية، وتحكم كهربي في غلق وفتح باب الشنطة الخلفية، ومقاعد فرش جلد، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة.

جاءت سيارة سكودا كودياك موديل 2021 بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية، واشارات LED بجانب المرايا، وصادم امامي رياضي، و جنوط رياضية قياس 18 بوصة، وسقف بانورامي كهربي.

تأتى سيارة سكودا كودياك موديل 2021 بوسائد هوائية أمامية وخلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المرتفعات والمنحدرات.