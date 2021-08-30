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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح التسجيل بموقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2021

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021  بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والتي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر .

ويمكن للطلاب راغبي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

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خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2021:

 

- يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 والتي من المحدد أو  هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

تنسيق المرحلة الثانية 2021


- يتم امن بعدها إدخال الطالب رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

لابد أن يقوم بتحديد أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، بينما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو في الجامعات. 

لابد أن يتم اختيار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، وذلك للكلية أو المعهد الذي يريد أن يلتحق بها وذلك من خلال القوائم الخاصة بالتوزيع الجغرافي والذي بينما يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

بينما يمكن في تنسيق المرحلة الثانية 2021 أن يتم تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات ، ويعد ذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته. 

على الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021  اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

يتم السماح للطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021  أن ينتقل بين كل تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب أن يقوم الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 أن يراجع الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بينما بعد انتهاء الطالب من إدخال رغباته في تنسيق المرحلة الثانية 2021 يمكن طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ومن ثم يحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه. 

تنسيق المرحلة الثانية 2021


يتم السماح أيضا للطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي ومن خلال ذلك يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

بينما إن قام الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 بتعديل رغباته عدة مرات(وهذا متاح لهم) يجب أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

 

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بينما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هناك اماكن شاغرة في عدد من كليات القمة  لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 وجاءت كما يلي :


شعبة علمي رياضة

 كليات الهندسة
كليات الحاسبات والمعلومات
كليات الذكاء الاصطناعي
كليات التخطيط العمراني
كليات فنون جميلة عمارة
كليات الجامعات التكنولوجية
كليات الاقتصاد والعلوم السياسية
كليات الألسن
كليات الإعلام
كليات التربية
كليات الاداب (انتظام وانتساب)
كليات الحقوق (انتظام وانتساب)
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

تنسيق المرحلة الثانية 2021


شعبة علمي علوم 

كليات طب بيطري
كليات تمريض
كليات العلوم
كليات الزراعة
الجامعات التكنولوجية
كليات الحاسبات والمعلومات
كليات الذكاء الاصطناعي
كليات الاقتصاد والعلوم السياسية
كليات الألسن
كليات الاعلام

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