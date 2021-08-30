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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين : القطن الملون يعيد الذهب الأبيض لعرشه

القطن الملون
القطن الملون

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أهم ما يميز عيد الفلاح التاسع والستين هو نجاح زراعة القطن الملون في مصر، لافتًا الى أن نجاح زراعة القطن الملون في مصر تطور كبير في طريق النهوض بزراعة الاقطان المصرية.

 

وأضاف «أبو صدام» أن الذهب الأبيض كما يطلق على القطن، أصبح أخضر وأحمر وبني وبنفسجي وأصفر وذهبي اللون، مما يحد من استخدام الصبغات الضاره ويساهم في الحفاظ على البيئة، ويزيد القيمة الاقتصادية للقطن، ويقلل من تكاليف صناعته، ويلفت الأنظار إليه مما يشجع على زراعته.

 

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وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القطن الملون أفضل من القطن الأبيض، خاصةً أن الألوان الطبيعية ثابتة ولن تتأثر بالغسيل، كما تكون الانسجة المصنوعة منه صحية وآمنة ما يساهم في رواج صناعة الغزل والنسيج وتزيد القيمة التصديرية له.

 

وأكد حسين أبو صدام أن طريقة زراعة القطن الملون لا تختلف عن زراعة القطن الأبيض في أي شيء، وأن التوسع في زراعة الاقطان الملونة أو البيضاء سواء طويلة التيلة أو القصيرة تهدف إلى رجوع القطن المصري لعرشه وزيادة دخل مزارعيه وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

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