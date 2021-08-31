4 طرق لتقليل هرمون الجوع للمساعدة على التخلص من الدهون الحشوية

غالبًا ما يشار إلى دهون VISCERAL باسم دهون البطن وتزيد من خطر تعرض الشخص للعديد من النتائج الصحية الخطيرة، فهذا النوع من الدهون أكثر تعقيدًا من الدهون الموجودة تحت الجلد وبالتالي تختلف طرق فقدانها قليلاً.



تقع الدهون الحشوية على مقربة شديدة من الأعضاء الداخلية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء. يعني هذا الوضع غير المستقر أنه يمكن أن يتداخل مع عمليات مختلفة في الجسم. تشمل بعض أكثرها ضررًا إعاقة إنتاج الأنسولين - وهو مقدمة لمرض السكري من النوع 2 - وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. من المعروف أن عادات نمط الحياة تؤثر بشكل مباشر على هرمونات معينة في الجسم مما يجعل فقدان دهون البطن أكثر صعوبة. مع وضع هذا في الاعتبار ، ما هي أربع طرق يمكنك من خلالها تقليل هرمونات الجوع للمساعدة في تمزيق دهون البطن؟

أربع طرق يمكنك من خلالها تقليل هرمونات الجوع

من أجل حدوث فقدان دهون البطن؛ يحتاج المرء لأن يكون على دراية بالآليات التي ينطوي عليها فقدان الدهون بما في ذلك هرمونات التخزين والجوع.

جريلين هرمون يتم إنتاجه وإفرازه بشكل أساسي من المعدة بكميات صغيرة تفرزها الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والدماغ.

يطلق على جريلين اسم "هرمون الجوع" لأنه يحفز الشهية ويزيد من تناول الطعام ويعزز تخزين الدهون.

تزداد مستوياته أثناء اتباع نظام غذائي ويزيد الجوع ، مما يجعل من الصعب إنقاص الوزن؛ لذلك، من أجل حرق دهون البطن ، يجب تقليل هرمون الجريلين من خلال هذه الطرق الأربع التي تثبت فعاليتها.

تناول المزيد من البروتين



في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، المعاهد الوطنية للصحة ، تم إجراء مزيد من التحقيق في التوليد الحراري بعد الأكل في الأنظمة الغذائية عالية البروتين وقليلة الدهون مقارنة بالنظم الغذائية عالية الكربوهيدرات وقليلة الدهون.

لاحظت الدراسة: "تشير الأدبيات الحديثة إلى أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين وقليلة الدهون تعزز درجة أكبر من فقدان الوزن مقارنة بالأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات والوجبات قليلة الدسم ، ولكن آلية هذا فقدان الوزن المعزز غير واضحة.

“قارنت هذه الدراسة التكلفة الحادة للطاقة الناتجة عن التوليد الحراري للوجبات على نظام غذائي عالي البروتين وقليل الدسم مقابل نظام غذائي عالي الكربوهيدرات وقليل الدسم”.

اشتملت الدراسة على 10 مشاركات يتمتعن بصحة جيدة وذات وزن طبيعي تتراوح أعمارهن بين 19 و 22 عامًا واتبعن نظامًا غذائيًا إما عالي البروتين أو عالي الكربوهيدرات واحدًا لكل يوم.

ووجدت الدراسة أن التوليد الحراري بعد الأكل عند 2.5 ساعة بعد الوجبة كان متوسطه أعلى مرتين تقريبًا في النظام الغذائي عالي البروتين مقابل النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات ، وكانت الاختلافات كبيرة بعد وجبتي الإفطار والعشاء.

يعد توليد الحرارة بعد الأكل أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بسمنة البطن والمساعدة على حرق المزيد من دهون البطن.

خلصت النتائج إلى أن تكلفة الطاقة المضافة المرتبطة بالوجبات الغذائية عالية البروتين وقليلة الدهون قد تساعد في تفسير فعالية مثل هذه الحميات لفقدان دهون البطن.

النوم



في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم التحقيق في مدة النوم القصيرة وارتباطها بهرمونات الجريلين واللبتين على مؤشر كتلة الجسم.

تضمنت الدراسة 1،024 مشاركًا من Wisconsin Sleep Cohort Study ، وهي دراسة طولية تعتمد على السكان لاضطرابات النوم.

خضع المشاركون لتخطيط النوم الليلي وقدموا تقارير عن عادات نومهم من خلال الاستبيانات ومذكرات النوم.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين أبلغوا عن نوم أقل من ثماني ساعات لديهم زيادة في مؤشر كتلة الجسم مع ارتباط النوم القصير المرتبط بانخفاض هرمون اللبتين وارتفاع هرمون الجريلين.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الاختلافات في الليبتين والجريلين من المرجح أن تزيد الشهية ، وربما تفسر زيادة مؤشر كتلة الجسم التي لوحظت مع قصر مدة النوم.

وخلصت إلى أنه "في المجتمعات الغربية ، حيث يكون تقييد النوم المزمن أمرًا شائعًا ويتوفر الطعام على نطاق واسع ، فإن التغيرات في هرمونات تنظيم الشهية مع قلة النوم قد تساهم في السمنة".

تناول الطعام كل 4 ساعات



نظرت إحدى الدراسات التي نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة في توقيت الوجبة وتأثيرها المركب على مستويات الجريلين والشهية وفقدان الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من أن التقييد الغذائي غالبًا ما يؤدي إلى فقدان الوزن الأولي ، إلا أن غالبية من يتبعون نظامًا غذائيًا يعانون من السمنة المفرطة يفشلون في الحفاظ على وزنهم المنخفض.

يؤدي فقدان الوزن الناجم عن النظام الغذائي إلى زيادة تعويضية في الجوع والشغف وتقليل قمع هرمون الجريلين الذي يشجع على استعادة الوزن.

"الإفطار الغني بالبروتين والكربوهيدرات قد يتغلب على هذه التغييرات التعويضية ويمنع انتكاس السمنة."

ووجدت الدراسة أن مستويات هرمون الجريلين انخفضت بعد الإفطار بنسبة 45.2 في المائة مع تحسن الشبع بشكل ملحوظ وانخفاض الجوع والشغف بشكل كبير.

شرب المزيد من الماء



بدون الماء ، لا يستطيع الجسم التمثيل الغذائي للدهون المخزنة بشكل صحيح.

تسمى عملية التمثيل الغذائي للدهون تحلل الدهون والخطوة الأولى من هذه العملية هي التحلل المائي ، والذي يحدث عندما تتفاعل جزيئات الماء مع الدهون الثلاثية (الدهون) لتكوين الجلسرين والأحماض الدهنية.

شرب كمية كافية من الماء ضروري لحرق دهون البطن من الطعام والشراب ، وكذلك لحرق الدهون المخزنة.

لقد وجدت العديد من الدراسات أن زيادة تناول الماء أدى إلى زيادة تحلل الدهون وفقدان دهون البطن.