مشي في طريق مش راضية عنه ..عفاف شعيب تهاجم محمد رمضان.. فيديو

هاجمت الفنانة عفاف شعيب، النجم محمد رمضان وذلك خلال حلقتها في برنامج "حروف الجر" الذي يبث عبر محطة "نجوم إف إم".

قالت عفاف شعيب:": محمد رمضان شاركني العمل في مسلسل (دوران شبرا) وكان هادئا ومنطويا ومليئا بالآمال والطموحات، ويجلس طول الوقت في غرفته، كما كان يهوى تقليد أحمد زكي، مؤكدة أنه موهوب لكنه سلك طريقا آخر لا ترضى عنه، وكانت تتمنى أن يستغل حب الناس له للسير في اتجاه آخر يقود من خلاله الشباب إلى القيم والأخلاقيات والسلوكيات الجيدة".

وكشف عفاف شعيب عن قائمة الفنانين الذين شاركت في انطلاقتهم إلى النجومية، مؤكدة أن قائمة الفنانين تضم محمد رمضان وآثار الحكيم، إلى جانب محمود حميدة الذي رشحته للمشاركة في فيلم "الإمبراطور" مع أحمد زكي، وكذلك ليلى علوي التي كانت طالبة وتنبأت لها بالنجاح.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته:

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورة لهما على صفحته بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على صورته مع زوجته: "30 أغسطس ميلاد أغلى الناس، حبيبتي ومراتي وأم أولادي.. كل سنة وإنتي الحُب كله".

وكانت أزمة الدكتوراة الفخرية الأخيرة، تصدرت مؤشرات البحث، بعدما وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: “شكرا وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في #لبنان؛ على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بعد حذف إعلان حفله الذى كان من المقرر أن يقام فى العلمين الجديدة بالساحل الشمالى.

وفجر قرار محمد رمضان بحذف الإعلان عن الحفل الكثير من الأقاويل حول إقامة الحفل من عدمه.

وجاء قرار حذف الإعلان عن الحفل من جانب محمد رمضان بعد أيام قليلة من حالة الهجوم التى تعرض لها بعد إعلان حصوله على الدكتوراه.