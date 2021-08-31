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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد وأيمن الزناتي يودعان منافسات فرق تنس الطاولة

صدى البلد

ودع الثنائي سامح عيد وأيمن الزناتي، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، منافسات ثُمن نهائي الفرق في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.

 

وخسر الثنائي سامح عيد وأيمن الزناتي في منافسات دور ال 16 أمام منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-0 بيودعوا منافسات البطولة من ثمن النهائي .

 

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

 

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

 

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية. 

مصر منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي سامح عيد أيمن الزناتي دورة الألعاب البارالمبية بارالمبياد طوكيو

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بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد وأيمن الزناتي يودعان منافسات فرق تنس الطاولة

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