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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انتهاء امتحانات التعليم المدمج والمفتوح فى 12 جامعة مصرية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تختتم جامعة القاهرة، اليوم، امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2021 والتي بدأت منتصف شهر أغسطس، وأداها نحو 25 ألف طالب وطالبة بنظامي التعليم المفتوح والمدمج بالمقر الرئيس بالجامعة و11 جامعة إقليمية وهي: (المنصورة، الأسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا حيث لم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.

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وأوضح الدكتور الخشت، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بالجامعة يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت في جامعة القاهرة منذ نهاية عام 2017 حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن نظام التعليم المدمج يهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في  تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية.

من جانبه قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تم العمل خلال فترة الامتحانات على تطبيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتشديد على الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب والعاملين حفاظا على سلامتهم.

وأشار مدير مركز التعليم المدمج، إلى أنه سيعلن قريبًا عن فتح باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بالترم الأساسى الجديد سبتمبر 2021 ببرامج التعليم المدمج.

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