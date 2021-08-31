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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. معامل جامعة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، في تسجيل الرغبات، على موقع التنسيق الإليكتروني، ومن المقرر أن تستمر المرحلة حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 ولمدة 5 أيام.

وتستوعب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، حوالي  243022 طالب وطالبة في هذه المرحلة، بواقع 186618 مكان خالي لطلاب المرحلة العلمية بحد أدنى 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، و56404 مكان خالي لطلاب لشعبة الأدبية بحد أدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5% درجة.  


وقال عبدالحميد حسن المسؤول عن معمل التنسيق  المركزى داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة، أن المعمل ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والتى أقرتها وزارة الصحة المصرية من ارتداء الكمامة والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي.

 

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وصرح  "حسن" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن معمل التنسيق يقوم بتطبيق جميع هذه القواعد بالإضافة إلى أنه تم توفير اماكن للاستراحة بجوار المعمل للانتظار الطلاب إذا كان العدد ممتلا داخل المعمل، وذلك منعا لعدم حدوث أى زحام أو تكدس داخل او أمام المعمل مضيفًا انه يقوموا بتعقيم المعمل بشكل دوري علي مدار اليوم.


وجدير بالذكر قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية 62.7% للشعبة العلمية و %58 حد أدنى للشعبة الأدبية.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن خالية لطلاب الشعب الثلاثة بالمرحلة الثانية (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

ومن المقرر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الأسبوع المقبل في حدود نسبة الـ 10%.

مؤكدًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

طلاب المرحلة الثانية طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الثانية تسجيل الرغبات

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