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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. طالب بالمرحلة الثانية : كان نفسى أدخل إعلام بس محصلش نصيب

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لليوم الأول ، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

ومن جانبه قال  أحمد محمد  الطالب بالثانوية العامة ، معامل التنسيق الخاصة بجامعة القاهرة تسهل لنا الإجراءات لكتابة الرغبات بالإضافة إلى المشرف على المعمل يقوم بمساعدتنا وأرشدنا لكتابة الرغبات بالشكل الصحيح .

وأضاف الطالب أحمد ، كنت أريد الالتحاق بكلية الإعلام ولكن " محصلش نصيب " والكليات المتاحة لى هى الآداب والحقوق وايفون بكتابة كلية الحقوق الرغبة الأولى .

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وفى نفس السياق ، وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، وتضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مبكر ًا بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.

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معامل تنسيق جامعة القاهرة معامل تنسيق جامعة القاهرة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي

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