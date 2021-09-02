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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطوير الحدائق والمنتزهات

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

تطوير الحدائق
تطوير الحدائق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات، خاصة التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس مكتب أكساد بالقاهرة : إن مصر تمتلك حدائق تاريخية سواء نباتية او حيوانية ، من أهمها حديقة الحيوان، والتي ترتبط بطفولة معظم المصريين، ولكنها مرت بفترات عصيبة لذا تحتاج إلى عملية إعادة تطوير وتأهيل .

وأضاف "خليفة" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن حدائق الأورمان والأسماك تم إهمالها أيضًا على الرغم من أنها تحوى أفضل وأندر أنواع الزهور ، منوهًا بأن الحدائق في مصر سواء حيوانية أو نباتية تتبع عدة جهات وليست جهة واحدة.

 

 

وتمنى الدكتور سيد خليفة أن ترتفع سعر تذكرة الحدائق لتقديم خدمات أفضل بدلًا من اهمالها للحفاظ على تراثها ، منوهًا بأن ميزانية وزارة الزراعة المخصصة لتطوير الحدائق لا تكفى لإدارتها وتطويرها بشكل جيد ، بحيث يتم رفع قدراتها . 

وأشاد "نقيب الزراعيين"، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانضمام جميع الحدائق إلى هيئة متخصصة لإدارة الحدائق النباتية والحيوانية ، معلقًا :"الحكومة تملك الحدائق ولا تدير والأفضل لهذه الحدائق طرحها على القطاع الخاص لإدارتها بشكل جيد لتطويرها ليكون شريكًا مع الحكومة والدليل على ذلك حديقة الأزهر بالرغم من أنها الأغلى ثمنًا إلا أن عليها إقبال كبير مقارنة بالحدائق الأخرى ".

 

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