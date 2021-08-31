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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار إيدا يتسبب في مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

اعصار
اعصار

لقي شخصان مصرعهما في ولاية ميسيسيبي الأمريكية وأصيب عشرة آخرون جراء انهيار طريق سريع بعد أن اجتاح إعصار إيدا المنطقة.


وذكرت دورية ميسيسيبي للطرق السريعة في تصريح- وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن جزءًا من طريق 26 السريع في مقاطعة جورج بالولاية قد انهار.


يذكر أن إعصار إيدا كان قد وصل إلى ولاية لويزيانا المجاورة يوم الأحد الماضي ووصف بإعصار من الفئة الرابعة الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، ولكن انخفضت حدة الرياح بعد ذلك وتم تصنيفه كمنخفض استوائي.. وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.
 

إعصار إيدا ولاية ميسيسيبي الأمريكية إعصار ميسيسيبي

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