إعصار إيدا يتسبب في مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما في ولاية ميسيسيبي الأمريكية وأصيب عشرة آخرون جراء انهيار طريق سريع بعد أن اجتاح إعصار إيدا المنطقة.



وذكرت دورية ميسيسيبي للطرق السريعة في تصريح- وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن جزءًا من طريق 26 السريع في مقاطعة جورج بالولاية قد انهار.



يذكر أن إعصار إيدا كان قد وصل إلى ولاية لويزيانا المجاورة يوم الأحد الماضي ووصف بإعصار من الفئة الرابعة الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، ولكن انخفضت حدة الرياح بعد ذلك وتم تصنيفه كمنخفض استوائي.. وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.

