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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم عدم مسح المرأة على الشعر عند الوضوء.. الإفتاء توضح

حكم عدم مسح المرأة
حكم عدم مسح المرأة على الشعر عند الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “لا أمسح على رأسي عند الوضوء فهل ذلك يصح؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن الوضوء شرط لصحة الصلاة إذا كان الإنسان غير متوضئ.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الوضوء له أركان وهي النية غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.

 
وأوضح أمين الفتوى أنه فى مسح الرأس ليس لازما أن أصب الماء على شعرى، فمن الممكن أن أبلل أطراف أصابعي وأمسح رأسي.

 
ونوه أمين الفتوى إلى أن المسح ممكن أن يكون من مقدمة الرأس أو من على اليمين أو من على اليسار أو من الخلف أيا كان، فليس شرطا أن أصب الماء على شعرى أو أمسح الرأس كلها، بل يكفى أن أمسح 3 شعرات أى ما تيسر من الرأس.

 

وأكد أمين الفتوى أنه يبنغى على الإنسان في الوضوء أن يبلل أطراف أصابعه ويمسح على رأسه فى أى منطقة يكفى، أما عدم المسح مطلقا فلا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".

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هل خروج الهواء من الفرج أثناء الصلاة ينقض الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل خروج الهواء من الفرج أثناء الصلاة ينقض الوضوء؟".


وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى عن السؤال قائلا: إن خروج الهواء من الفرج لا ينقض الوضوء، والوضوء صحيح ولا ينتقض بذلك، ويمكنك أن تصلى ما تريدين ولا حرج فى ذلك سواء أكانت الصلاة فريضة أو سنة.

نواقض الوضوء
قال العلماء إن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.


وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء.


وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.


وأضاف الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

نواقض الصلاة

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى، إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، مضيفا أن بعض الناس يكون في فمها طعام فابتلعه، وبذلك يخل في صحة الصلاة، موضحا أن الطعام قدر الحمصة لا يبطل لأنه لايعد أكل لكن لو زاد وكبر عن ذلك فكأنه أكل ويخل بصحة صلاته.
 


وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء أن مبطلات الصلاة الكلام، والحركة بالبدن جميعا ، او ترك شرط أو ركن في الصلاة سواء عدم اتجاه القبلة أو عدم الوضوء أو عدم ستر العورة.

 

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