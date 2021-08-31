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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غلق التقديم بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية.. 10 سبتمبر

مدرسة الإمام الطيب
مدرسة الإمام الطيب

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن آخر موعد للتقديم الإلكتروني بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢١م.

 

ويشترط فيمن يرغب في التقديم بالبرنامج الدولي: أن يكون الطالب(مصريا) حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من كلية أو معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للجامعات وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يسدد الرسوم المقررة.


ولمزيد من المعلومات عن الرسوم المقررة، ونظام الدراسة، والحضور بالبرنامج، نرجو الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالبرنامج على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

 

افتتاح مدرسة الإمام الطيب بمدينة نصر

وافتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمقر معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "بنين" بمدينة نصر، ظهر اليوم الخميس وبحضور مشرفي المدرسة ومحفظي القرآن الكريم وجميع القائمين على العملية التعليمية للوافدين؛ لمتابعة بدء سير العمل بالمدرسة.

 

وقالت الصعيدي خلال الافتتاح إنه تم إجراء عمليات تطوير في المنظومة التعليمية للوافدين وبدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتبنيه الفكر المستنير والعمل على نشر المنهج الأزهري المعتدل، لافتة إلى أنه من أبرز عمليات التطوير هو افتتاح فصول جديدة لمدرسة الإمام الطيب بمقر المعهد تلبية لدعوات الطلاب الوافدين قاطني مدينة نصر ممن يرغبون في حفظ القرآن الكريم وتجويده .

 

وأكدت رئيس تطوير الوافدين على مشرفي مدرسة الإمام الطيب بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية حرصًا على سلامة الجميع وتوفير سبل الراحة للطلاب.

 

وناشدت الطلاب الالتزام بالحضور ومتابعة معلميهم في الأيام المحددة لهم لتحصيل أكبر قدر من المعرفة.

 

الطلاب الوافدين تعليم البرنامج الدولي نظام الدراسة بوابة الأزهر

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