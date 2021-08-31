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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد طفل المحلة يشكر الرئيس: ابني رجع في 48 ساعة

طفل الغربية
طفل الغربية

وجه أحمد البحيري، والد الطفل "زياد" المعروف بـ"طفل المحلة المختطف"، الشكر إلى الرئيس السيسي، ورجال الداخلية؛ على إعادة ابنه سالما مرة أخرى بعد اختطافه.

 

وقال “البحيري”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "بفضل رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، ابني رجع في أقل من 48 ساعة".

 

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وأضاف والد الطفل "لم اكن متواجد في لحظة اختطاف ابني من محل قطع غيار السيارات ".

 

وتابع "كنت في البيت، وسمعت صراخ جامد من زوجتي، ولما نزلت اكتشفت كارثة اختطاف ابني، وأول شيء عملته اتصلت بالشرطة".

 

وأكد والد طفل المحلة "رجال الداخلية طمنوني بأنهم سوف يعيدون ابني سالما، وكنت أشعر بالخوف الشديد على سلامته"، موضحا "لا أعرف أحدا من مختطفي ابني".
 

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