د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

النقابة هي بيت يسكن إليه كل طبيب في متطلباته من تسهيلات وخدمات تمكنه من خدمة المجتمع والاستفادة من شهاداته وخبراته كما تمكنه من تحقيق المنافع والمعارف والمهارات الحياتية التي تحتاج منه تطوير ذاته والحفاظ على مهاراته.

إن النقابة هي دار للاجتماعات والمناقشات والمباحثات والجلسات عرفية والمؤتمرات التي تمكن الأطباء من تحسين ورفع مستوى الصرح الطبي لتميز لم يسبقه اليوم عن الأمس القريب.. النقابة هي نادي للقاءات الأطباء وذويهم للترفيه والاستمتاع بعيداً عن عناء العمل..

النقابة هي أول ما يجب أن يبادر ذهن الطبيب وذويه لقضاء كل متطلباتهم الصحية والتعليمية والترفيهية بل وتكفل رعايتهم عند إصابتهم بمرض أو حادث أو وفاة لا قدر الله..

النقابة هي مرجع لكل بروتوكول تم اعتماده من الجهات المختصة في كل المجالات الطبية وتكفل التعامل مع المضاعفات الطبية الوارد حدوثها مهنيا مع أي من أطبائها..

النقابة تجمع شبكة علاقات واتصالات بأطبائها وأساتذة الجامعات في كافة المحافظات لتسهيلات التقديم والحصول على درجات الدراسات العليا والزمالة بسلاسة وبأقصى استفادة لمجتمع طبي على أرقى وأمهر مستوي تعليمي..

ويمثل البرنامج الانتخابي خطة للتطوير التعليمي والصحي والترفيهي وصندوق التكافل الاجتماعي وتسليط الأضواء على مجتمع صحي معافى من الأمراض المزمنة والمعدية تحت مظلة ٱمنة من نخبة كبيرة من شباب وأساتذة الأطباء جنباً إلى جنب مع مديرية الصحة بكفر الشيخ وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تخدم مصالح المواطن العامل وغير العامل بالمحافظة.