جامعة المنصورة تنظم قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بمقر نادي المعلمين بشربين قافلة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في جميع المجالات تحت عنوان "قطار الفنون والابداع (1)" وذلك لاكتشاف المواهب الفنية في الغناء والعزف والرسم والطباعة والخزف، وكذلك اكتشاف المواهب الرياضية، واكتشاف المواهب في قراءة القرآن والتجويد، واكتشاف أصحاب الأفكار في ريادة الأعمال أو الابتكار في أي مجال .

جاء ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف ومتابعة كل من الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وتنسيق الدكتورة إيمان أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، وبحضور كل من الدكتورة باسنت فاروق والدكتورة أميره العشري، والدكتورة الشيماء مسعد، والدكتور عمرو المرسي (أعضاء اللجنة الفنية)، والكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية، الدكتورة سالي نبيل، والدكتور فادى فتوح، والدكتور محمد رمزي (أعضاء اللجنة الرياضية) بجامعة المنصورة، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فيما تم استقبال أكثر من (120) من الطلاب وجميع الفئات العمرية في جميع المجالات على مدار اليوم والاستماع إليهم حيث تم خلال المرحلة الأولى اكتشاف واختيار (48) من الموهوبين في المجال الرياضي (الكاراتيه، كرة القدم، السباحة، والجماز) و عدد (12) في المجال الفني (الرسم، التلوين، والطباعة)، وعدد (31) في المجال الموسيقي (الغناء، الموسيقى، العزف، والشعر والزجل)، وعدد (10) في القرآن الكريم والتجويد، بإجمالي (101) من الموهوبين.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد استحدثت محور اكتشاف الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات لتنمية مهاراتهم ولتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة وذلك في إطار مشاركتها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومن المقرر الاستمرار في تنظيم عدد من القوافل لاكتشاف الموهوبين في كافة المجالات بعدد من القرى التابعة لمركز شربين تمهيداً لاختيار الأكثر موهبة منهم وذلك لتدريبهم بجامعة المنصورة.

IMG-20210831-WA0111

IMG-20210831-WA0113

IMG-20210831-WA0108

IMG-20210831-WA0109

IMG-20210831-WA0112

IMG-20210831-WA0107

IMG-20210831-WA0106

IMG-20210831-WA0103

IMG-20210831-WA0102

IMG-20210831-WA0105

IMG-20210831-WA0104

IMG-20210831-WA0101

IMG-20210831-WA0098

IMG-20210831-WA0097

IMG-20210831-WA0099

IMG-20210831-WA0096

IMG-20210831-WA0094

IMG-20210831-WA0100

IMG-20210831-WA0091

IMG-20210831-WA0088

IMG-20210831-WA0090