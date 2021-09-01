زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان في مصر ، عن زيادة جديدة لأسعار طراز صني الشهير ، والذى تم تطبيق زيادة بقيمة 3000 جنيه على كل فئات السيارة المتوفرة في السوق المصري ، لتصبح الزيادة الثانية بعد زيادة شهر يوليو الماضي بقيمة 1000 جنيه لبعض الفئات .

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني موديل 2022 ، تأتى مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة نسان صني من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتأتى السيارة نيسان صني موديل 2022 ، بأبعاد خارجية تقدر بـ 4425 مم للطول ، و 1695 مم للعرض ، و 1500 مم للارتفاع ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بـ 490 لتر .

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمان ، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA .

وتحتوى السيارة نيسان صني موديل 2022 ، على عدد من الكماليات من بينها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى، بالإضافة الى خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم للفئة الأعلى ، بالإضافة الى نظام الركن الذكي، وخاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، ومكيف هواء أتوماتيك، عدادات متطورة، للفئة الأعلى .

وجاءت زيادات سعر السيارة نيسان صني موديل 2022 كالتالي :

- فئة المانيوال بسعر 188 ألف جنيه بدلاً من 185 ألف جنيه .

- فئةStandrd بسعر 210 ألف جنيه بدلاً من 207 ألف جنيه .

- فئةFull Option بسعر 223.500 ألف جنيه بدلاً من 220.500 ألف جنيه .

- فئة Super saloon بسعر 234.500 ألف جنيه بدلاً من 231.500 ألف جنيه .