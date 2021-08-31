محافظ القاهرة يشهد حفل ختام الموسم الأول لمسابقة Talent بالعربي.. شاهد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .



وخلال الحفل منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة .



وشهد الحفل محافظوا الجيزة والأسكندرية ومطروح وبورسعيد والمنيا والغربية والفيوم وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين .



وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الإنسان المصرى وشارك فيها ٢٢ ألف طفل وطفل على مستوى الجمهورية من سن ٨ إلى ١٨ عام وصل منهم ١٦٠٠ موهبة إلى التصفيات النهائية وفاز منهم ما يقارب ٣٥٠ موهبة .

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