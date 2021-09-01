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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تخطط لتقليص المحتوى السياسي على منصتها الاجتماعية

فيسبوك تخطط لتقليص
"فيسبوك" تخطط لتقليص المحتوى السياسي على منصتها الاجتماعية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن شركة "فيسبوك" تستعد لتقليص المحتوى السياسي على منصتها وسط الانتقادات المستمرة من المستخدمين لهذا النوع من المحتوى، وبعد ردود فعل إيجابية على التجربة الأولية لهذه الخطوة.


وأشار الموقع إلى أن (فيسبوك) ستعلن عن خطط للتخفيف من أهمية المنشورات السياسية ومحتوى الأحداث الجارية في موجز الأخبار على الشبكة الاجتماعية، بعد ما اختبرت الشركة في وقت سابق من هذا العام تقليل المحتوى السياسي للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا وحصلت على ما يبدو على استجابة إيجابية.


كما قلّلت الشركة من تركيزها على مشاركات معينة للمستخدم مثل احتمال التعليق على منشور أو مشاركته، وبدلاً من ذلك انتقلت إلى إعطاء الأولوية لملاحظات المستخدم الأخرى.


وذكر "أكسيوس" أن فيسبوك سيختبر - أيضًا - تقليص المحتوى السياسي والإخباري في بلدان أخرى، بما في ذلك كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا.


وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها الشبكة الاجتماعية إلى محاولة الابتعاد عن السياسة والأخبار.. ففي أوائل عام 2018 ، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن شركته تقوم بإصلاح موجز الأخبار لإعطاء الأولوية للمشاركات من العائلة والأصدقاء، بدلاً من تلك الواردة من الناشرين والعلامات التجارية.

فيسبوك المنشورات المحتوى الشبكة الاجتماعية مارك زوكربيرج

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