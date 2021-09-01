كواليس فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إساءة مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك والمعار، إلى نادي جالتا سراي التركي، بشأن إدارته لملف انتقاله إلى نادي بوردو الفرنسي.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على النهار:" مصطفي محمد كان علي أعتاب الانتقال لبوردو الفرنسى في خطوة "مهمة جدا" في مشواره الكروي بنادي صاحب تاريخ كبير ومدرسة متميزة في كرة القدم خرج منها زيدان والعديد من الأساطير الأخرى".



وأضاف :" الزمالك أبلغ جالاتا سراي برفضه بيع مصطفي محمد لبوردو قبل أن يدفع النادي التركي قيمة تفعيل بند الشراء بالكامل ، وفي حال عدم إتمام صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو؛ سيضطر للاستمرار مع جالاتا سراي، وفاتح تريم "المدير الفني للفريق" أصبح لا يمتلك الآن "نفس الشهية" تجاه اللاعب، مما سيجعله في أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وقد لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق".



وأردف :" آدم وكيل مصطفي محمد أخبرني الآن رسميا بفشل صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو، واللاعب مستاء جدا ، لقد أساء إدارة ملف انتقاله لبوردو، وكنت أتمني اكتمال الصفقة".

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