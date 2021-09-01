حسين لبيب: نتمسك بحقوقنا في ملف مصطفى محمد

أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن أحقية نادي جالطا سراي التركي في حسم مستقبل اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف الفريق التركي وانتقاله لنادي بوردو الفرنسي.

وقال لبيب في تصريحاته لقناة نادي الزمالك: "مصطفى محمد تواصل معي ليخبرني بأنه في فرنسا وستتم إعارته لبوردو".

وأضاف لبيب: "أخطرت مصطفى محمد بأن العقد الذي يربط بين الزمالك وجالطا سراي على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية شرائه، والعقد به شرط بحصول الزمالك على 4 ملايين دولار قيمة شرائه".

وأشار إلى أن الزمالك اشترط وصول خطاب رسمي، وعليه الحصول على 4 ملايين دولار في 30 يونيو لعام 2022 لمصلحة الزمالك بأقصى حد.

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن النادي انتظر رد مسئولي النادي التركي، مشيرا إلى أنه على النادي التركي أن يعود للزمالك أولا لتفعيل العقد وتسديد الاتفاقات المالية، خاصة وأن إدارة النادي تتمسك بكل حقوق الزمالك في جميع تحركاتها.

وفي سياق آخر، قال رئيس لجنة إدارة الزمالك: "أنا وحسين السيد وفاروق جعفر ومعنا 3 جهات أخرى لن أفصح عنها، نتولى أمور الكرة، ونمنح كارتيرون الصلاحيات الكاملة فى هذا الملف، وهذا أسفر عن تتويج الزمالك ببطولة الدوري".