كلب يقتحم نشرة أرصاد جوية على الهواء مباشرة

سَرَقَ "كلب"، الأضواء، من مذيع نشرة الأرصاد الجوية، حيث اقتحم الاستوديو الذي كان يصور به البرنامج على الهواء مباشرة، وفشلت محاولات المذيع وخبير الأرصاد في طرده بعيدًا عن الكاميرا.



انضم الكلب "ستورم" إلى صاحبه عالم الطقس الكندي "أنتوني فارنيل" أثناء تقديمه نشرة أحوال الطقس على محطة تلفزيون Global News الكندية.

وبدأ “فارنيل”، التقرير، ببراءة كافية، وكشف للمشاهدين الكنديين عن حالة الطقس الذي يمكن أن يتوقعوه في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ولكن الكلب ستورم دخل على الهواء بلا مبالاة وأخذ يمسح في قدم "فارنيل".

وتابع "فارنيل"- الذي عمل على الرغم من الإلهاء الذي كان يقوم به الكلب، وعندما غيّرت الشاشة الخضراء المشهد ، بدا الكلب وكأنه كان يسير على السحب بينما استمر في مطاردة فارنيل بحثًا عن الطعام.

وبحسب ما ورد كان فارنيل يُجري التقرير من المنزل ، ولهذا السبب كان الكلب ستورم خرج إلى منطقة التصوير.

وكانت هذه المرة ليست الأولى التي يسرق فيها الكلب العرض حيث ظهر "ستورم" بشكل منتظم على Global News خلال نشرات الأخبار، وفي عام 2012 ، انتشر الكلب ستورم بشكل كبير عندما قاطع مذيعة Global Toronto ليزلي روبرتس أثناء بث جاد واثناء مناقشة قصة حول عمليات زرع الأعضاء ، خرج ستورم برأسه من تحت المكتب مما أربك العديد من المشاهدين في ذلك الوقت.