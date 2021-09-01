مشكلة منتشرة.. أنواع الضعف الجنسي عند الرجال.. تفاصيل

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إن هناك تعريفات عديدة للضعف الجنسي، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، أولها ضعف الرغبة أو ضعف الانتصاب أو وجود مشكلة في القذف.

وأضاف خالد حافظ خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الضعف الجنسي مشكلة منتشرة جدا وفقا لدراسات خاصة بهذا الشأن.

وفي سياق أخر، قال الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم، أن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما يؤدى لضمور فى حجم الخصيتين وضعف فى تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف أن الدم الوريدي الفاسد والراكد فى الأوردة المتمددة به مواد سامة والتي من المفترض أن تعود سريعا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكم الدم الوريدي الفاسد والراكد فى الأوردة حول الخصية يؤذيها وتؤدى لضعف وظيفتها.

وتابع أنه يتم تشخيص الدوالي بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدي بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.