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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

صدى البلد

تنطلق في الحادية عشرة صباح اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر حتى يوم 5 سبتمبر الجاري بمضمار القاهرة الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في البطولة 46 دولة.


وأعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، تفاصيل منافسات اليوم والتي تقام على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من 11 إلى 2:30 ظهراً، بينما تبدأ الفترة المسائية من 5 عصراً إلى 9 مساءً. 


وقال عزام إن الفترة الصباحية لمنافسات اليوم ستشهد إقامة تصفيات سباقي المطاردة الفوقية للرجال والسيدات وتصفيات الاسكراتش 5 كم  سيدات، بينما ستشهد منافسات الفترة المسائية تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال، وذلك قبل حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. 


وأضاف أن المنافسات ستتواصل وتستكمل بعد حفل الافتتاح، حيث يقام نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات، تليه إقامة منافسات الدور الأول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات، وبعده يقام الدور الأول لسباق المطاردة الفرقية للرجال، ويختتم اليوم الأول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعم الدولة للبطولة لإنجاحها مثلما حدث فى جميع البطولات التى أقيمت على أرض الكنانة مصر بداية من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار 2019 وبطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات دون الـ 23 عاما، والتى تأهل من خلالها المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020 مرورا بكأس العالم لكرة اليد يناير 2021 وبطولات العالم للجمباز والخماسى الحديث والرماية والسلاح.

 

كانت اللجنة الفنية لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار عقدت اجتماعا مساء أمس، الثلاثاء، رئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي.


وأقيم الاجتماع بحضور جيروم لابرتيان رئيس لجنة الحكام بالبطولة، وأليك لنفيرنا مدير البطولة، ومسئول اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي، ومسئول المنشطات بالاتحاد الدولي، بجانب مونيا سوارز المسئولة عن المسابقات بالاتحاد الدولي، إضافة إلى اللاعبين والمدربين والحكام المشاركين بالبطولة.

 

وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة الفنية تعليمات البطولة الفنية والطبية والاحترازية ونظام الكشف عن المنشطات واللوائح الدولية للحكام.


كما تم التأكيد على سحب العينات الخاصة بفحص المنشطات في كل سباق، كذلك تم تسليم جميع اللاعبين الأرقام الخاصة بهم في البطولة.

بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار مصر عبدالفتاح السيسي وجيه عزام د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

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